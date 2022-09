"Spaccata" e razzia di smartphone: scoperto ed espulso il responsabile

Tornano le spaccate con il tombino a Padova, ma per un senegalese di 45 anni, irregolare sul territorio nazionale e volto noto alle forze dell'ordine, la gioia di aver messo a segno un furto è durata poche ore. Scoperto dalla polizia è stato denunciato per furto aggravato e nel pomeriggio odierno, 16 settembre, è stato accompagnato al Cpr di Gorizia in attesa di essere rimpatriato dopo che il prefetto di Padova ha firmato il provvedimento.

I fatti

Nella notte tra giovedì e venerdì uno straniero ha preso di mira un negozio di elettronica nella centralissima corso del Popolo. Con un tombino ha assestato un paio di colpi alla vetrata che è caduta in mille pezzi. Mentre il sistema d'allarme ha cominciato a suonare all'impazzata, il ladro ha arraffato diversi telefoni cellulari dagli scaffali e altri prodotti d'informatica. Una volta pago del bottino è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il sopralluogo è stato effettuato dagli agenti della sezione Volanti della Questura con i colleghi della Scientifica. Il volto del ladro solitario è rimasto ben immortalato nelle immagini della videosorveglianza del negozio e la foto della persona da ricercare è stata dirottata a tutti gli uffici.

La svolta

Nella mattinata odierna gli agenti hanno rintracciato in piazzetta Gasparotto uno straniero che assomigliava in maniera particolare a quello del furto avvenuto in nottata in corso del Popolo. Si tratta di un senegalese di 45 anni che alla vista della polizia ha tentato inutilmente di evitare il controllo. Portato negli uffici della Questura e perquisito, il cittadino senegalese è stato trovato in possesso di cinque smartphone compatibili con quelli rubati nella notte per un bottino di 2mila euro. Stiamo parlando di una parte della refurtiva razziata all'esercizio commerciale di corso del Popolo, a cui si aggiungono 200 euro asportati dal registratore di cassa.