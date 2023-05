Spacciatore seriale finisce in carcere: ora rischia anche l'espulsione

I poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 51 anni tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per stupefacenti. Era già stato arrestato a ridosso del ponte del primo maggio, quando venne raggiunto una prima volta dai poliziotti della Squadra Mobile presso la sua abitazione per essere sottoposto ad una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica nell'ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per atti sessuali con minore e per minacce.

Droga

In quella prima occasione è stato sorpreso con 12 dosi di cocaina ed una modica quantità di hashish, e per questo motivo arrestato e condotto in carcere. All’esito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno continuato però a non perderlo di vista. Il successivo 2 maggio lo hanno? sorpreso a violare la misura, trovandolo nei pressi della stessa abitazione, violazione cui non è seguito però alcun aggravio. L'11 maggio la polizia lo ha nuovamente sorpreso a spacciare cocaina. L'acquirente ha dichiarato pure nella circostanza di aver acquistato da lui cocaina per ben tre volte negli ultimi 10 giorni, contattandolo sull'utenza telefonica trovatagli all'atto dell'arresto. Vistosi scoperto un’ennesima volta, l’indagato ha tentato di sottrarsi all’identificazione, venendo perciò deferito pure per resistenza.

La svolta

Ieri 12 maggio, su espressa richiesta del pubblico ministero, che aveva nel frattempo già ufficializzato l’accusa pure per spaccio in relazione al primo arresto e che ha ritenuto, alla luce delle reiterate violazioni, ricorressero i presupposti per l’applicazione di una misura più restrittiva, il Gip ha emesso nei confronti dell’uomo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, rilevando l’effettiva necessità della misura più grave, a fronte dell’evidente abitualità della condotta e della mancata comprensione da parte dell’interessato della necessità di interrompere l'attività illecita. Dopo la convalida del secondo arresto, l’uomo è stato dunque condotto in carcere. Nei suoi confronti verranno pure avviate le procedure finalizzate alla possibile espulsione dal territorio nazionale.