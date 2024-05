Cede cocaina durante il funerale: arrestato pusher

Lo spaccio di droga non si ferma neppure durante i funerali. Singolare l’intervento che i polizotti della Squadra Mobile hanno effettuato in via Pontevigodarzere a ridosso del sagrato della chiesa di San Giovanni Battista. Proprio nel pieno di una cerimonia funebre venerdì 17 maggio hanno notato un 39enne tunisino irregolare avvicinare un secondo soggetto ed effettuare con lui un veloce scambio. Gli agenti hanno subito intuito potesse trattarsi di un possibile spaccio, ma prima di intervenire hanno atteso il tempo necessario perché i due fossero distanti a sufficienza dal luogo sacro.

Il controllo

Sottoposti a controllo hanno accertato che oggetto dello scambio era stata una dose di cocaina, ceduta dallo straniero in cambio di 50 euro. Addosso a quest’ultimo hanno trovato e sequestrato pure 640 euro, probabile provento di precedente attività illecita. Durante gli atti e le formalità di rito, il nordafricano è stato messo a disposizione dell'ufficio Immigrazione per l'avvio delle procedure di espulsione. L'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti continuerà senza sosta anche nei prossimi giorni.