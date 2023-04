Lotta allo spaccio: pusher di 23 anni fermato con la cocaina

Un altro pusher è finito nella rete delle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio, 23 aprile, i carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio nel popoloso quartiere della Guizza a Padova si sono imbattuti in un giovane nordafricano che si muoveva con fare sospetto. I militari dell'Arma della Radiomobile di Padova hanno deciso di approfondire l'accertamento e le sorprese non sono mancate.

La cronaca

Il controllo è avvenuto in via Santa Maria Assunta. Nei guai è finito un algerino di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, in Italia senza fissa dimora. Durante la perquisizione personale gli investigatori dell'Arma l'hanno trovato in possesso di 8 involucri contenenti complessivi 4,5 grammi di cocaina pronta per essere spacciata, che è stata sequestrata. L'indagato è stato accompagnato in caserma per i rilievi di rito e al termine della procedura è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La lotta alla droga da parte delle forze dell'ordine proseguirà senza sosta e in servizi sempre più mirati soprattutto ora che le giornate si stanno allungando e i giovani pregustano un'estate di divertimento a cielo aperto.