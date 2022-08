All'Arcella con la droga in tasca, nei guai un quarantottenne

Si muoveva con fare sospetto all'Arcella. Non è passato inosservato agli occhi dei carabinieri. Ieri sera, 31 luglio in via Aspetti i militari dell'Arma della Radiomobile hanno intercettato un italiano di 48 anni già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo alla vista delle forze dell'ordine, non ha avuto alcuna possibilità di defilarsi. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10,4 grammi di marijuana divisa in tre involucri e 3,2 grammi di hashish. L'uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.