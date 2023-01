Lite tra stranieri, nell'appartamento i carabinieri recuperano la droga

Una lite tra coinquilini si conclude con un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nei guai il 5 gennaio mattina è finito un uomo originario della Nigeria di 35 anni.

Cosa è successo

Alla centrale operativa del 112 è arrivata la segnalazione di una furibonda lite in un appartamento di Padova. Si è portata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile che dopo aver riportato la calma tra i presenti, hanno identificato un nigeriano di 35 anni che è stato trovato in possesso di 27,09 grammi di marijuana suddivisa in 11 involucri pronti per essere venduti. In un secondo involucro i militari hanno recuperato 3,66 grammi di anfetamina in sasso. Il trentacinquenne è stato accompagnato in caserma e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La droga è stata sequestrata.