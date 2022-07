Droga a "fiumi", in manette finisce un volto noto alle forze dell'ordine di 32 anni

Droga a fiumi a Padova. La Squadra Mobile ha arrestato uno spacciatore tunisino di 32 anni. L'operazione, dopo giorni di osservazione e di indagini, è scattata ieri 15 luglio in un appartamento non distante da via Beato Pellegrino. Quando gli investigatori hanno capito che il pusher era in casa, hanno fatto irruzione. Il nordafricano, colto di sopresa non ha avuto margini di fuga. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 250 grammi di eroina ancora da dividere in singole dosi, una decina di hashish e un paio di cocaina. Sequestrato anche un bilancino elettronico per la pesatura delle singole dosi e mille euro in contanti che gli inquirenti ritengono sicuro provento di spaccio. Il tunisino è stato arrestato e tradotto alla Casa circondariale Due Palazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente e il contante sono stati sequestrati. Con questa operazione la Squadra mobile è convinta di aver dato un duro colpo al mercato dello spaccio in centro città.