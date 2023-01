Spara 23 colpi d'arma da fuoco dalla finestra e danneggia la casa dei vicini

Ha voluto festeggiare la fine del 2022 in maniera eccessiva e pericolosa, a distanza di qualche giorno è finito in un mare di guai. I fatti sono avvenuti la notte del 31 dicembre nel popoloso quartiere di Chiesanuova a Padova.

La cronaca

Ieri mattina, 3 gennaio, i proprietari di una casa singola della medesima zona, che hanno trascorso il Natale e il San Silvestro fuori Padova, al loro rientro si sono accorti della presenza di un foro sul doppio vetro di una finestra, alcuni frammenti di vetro sul pavimento e una scalfitura su un mobile di legno della cucina. Non c'è voluto molto a capire che qualcuno aveva sparato verso la loro proprietà. Immediata è scattata la telefonata al 113 per denunciare l'accaduto e chiedere un tempestivo intervento. A Chiesanuova è arrivata una pattuglia della sezione "Volanti" per il sopralluogo di rito.

Le indagini

Gli agenti hanno rinvenuto a terra sul pavimento della cucina un'ogiva di un colpo d'arma da fuoco. Perlustrata la zona esterna all’abitazione, i poliziotti si sono accorti che, sul lato opposto della medesima strada, nei pressi di un’altra casa singola, a meno di 100 metri in linea d’aria di distanza l’una dall’altra, vi erano numerosi bossoli esplosi sparsi sulla ghiaia e sul ciglio della strada. A seguito di accertamenti, effettuati anche con l’intervento tecnico della Polizia Scientifica, si è scoperto che un uomo di 45 anni padovano, possessore di armi e residente proprio in una casa non distante da quella colpita dal proiettile, la notte di Capodanno avrebbe esploso 23 colpi in aria con le proprie armi, durante i festeggiamenti.

I provvedimenti

Per i fatti accaduti, per i quali non c’è stato comunque nessun ferito, verrà contestato il reato di accensioni ed esplosioni pericolose ed il danneggiamento aggravato quando sarà provato da quale arma da fuoco è stato esploso il colpo trovato nella cucina. Per ovvi motivi è probabile che la famiglia vittima dei colpi d'arma da fuoco chieda anche di rispondere dei danni provocati agli infissi. Non è la prima volta che avvengono episodi del genere durante i festeggiamenti di San Silvestro. E' naturale che la voglia di "disfarsi" del 2022 del quarantacinquenne avrebbe potuto mettere a rischio anche la vita di ignari passanti e residenti.