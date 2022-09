Insegue la ex in auto e le punta una pistola per intimorirla. Stalker in manette

Trentasettenne moldavo residente a Mestre, ma domiciliato a Padova, sabato 24 settembre, nonostante le restrizioni, ha pedinato la sua ex in auto e poi con fare minaccioso le ha mostrato una pistola. La Polizia di Stato di Padova gli ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Padova su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo l'accusa è gravemente indiziato di atti persecutori, violenza privata, danneggiamento, porto in luogo pubblico di oggetti atti all’offesa.

I fatti

Già destinatario di una precedente ordinanza che ne disponeva il divieto di avvicinamento all’ex compagna convivente, il trentasettenne sabato, ha messo in atto comportamenti minacciosi nei confronti della donna, pedinandola e poi inseguendola a bordo della propria auto, effettuando una pericolosa manovra di sorpasso allo scopo di affiancarsi alla sua auto e puntarle addosso una pistola. Dopo averla minacciata, si è dileguato. Un un secondo momento è andato sotto casa della ex e ha esploso un colpo con un'arma ad aria compressa, colpendo una tapparella in corrispondenza della quale gli agenti hanno successivamente repertato un frammento metallico.

L'allarme

Lo stalker è stato intercettato da una pattuglia della sezione "Volanti" della Questura alle 23 di sabato. Dalla perquisizione è spuntata una pistola a gas con una scatola di pallini e una pistola a salve priva di tappo rosso nascosta sotto il sedile del passeggero anteriore. Gli accertamenti della Squadra mobile hanno consentito di riscontrare attraverso le immagini della videosorveglianza la presenza del sospettato e della sua auto alle 22,30 fuori dalla casa della ex. Un secondo tassello dell'indagine lampo ha permesso di appurare come l'indagato con la propria auto nel pomeriggio aveva pedinato l'ex fidanzata.

I precedenti



Tali elementi hanno aggravato notevolmente la posizione dell’uomo, che già lo scorso agosto era stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna a seguito di numerose condotte di molestie e minacce commesse nei suoi confronti. In una circostanza l'aveva anche minacciata di ucciderla dopo averle dato fuoco. Ma non è tutto lo stalker si era accanito anche contro l'auto della ex riempiendole il serbatoio con del liquido che di fatto ha reso il mezzo inutilizzabile.