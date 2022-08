Anziana donna segregata in casa e malmenata dal figlio senza scrupoli

Violenze ai danni di donne e persone fragili. Non si ferma l'attività della polizia su delega della Procura di Padova. Nelle ultime ore sono stati due gli interventi effettuati a carico di altrettanti uomini. Uno di loro è accusato di aver maltrattato l'anziana madre. L'aveva isolata, impedendole di avere contatti con l'esterno.

La Squadra mobile ha dato esecuzione a due ordinanze cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un sessantenne italiano e di un trentasettenne moldavo, entrambi residenti a Padova.

Maltrattamenti in famiglia

Il primo uomo indagato, destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’anziana madre è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo essere stato già condannato, l’aprile scorso, per il medesimo reato e per quello di lesioni personali aggravate, consumati sempre sulla madre ultrattantenne, ha continuato a maltrattarla, tenendo nei suoi confronti comportamenti violenti e vessatori, isolandola ed impedendole di avere contatti con l'esterno. La offendeva, umiliava, minacciava frequentemente, danneggiando mobili e suppellettili presenti in casa, giungendo pure ad aggredirla violentemente, percuotendola con violenza tale da provocarle, in almeno un'occasione, una tumefazione all'occhio sinistro e un'escoriazione alla mano sinistra.

Atti persecutori

Il secondo, un trentasettenne moldavo è destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, indagato per atti persecutori, violenza privata e danneggiamento. L’uomo, con plurime condotte di molestie e minacce, tra cui di darle fuoco ed ucciderla, commesse nei confronti della ex compagna convivente, ingenerava nella stessa un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per la propria incolumità tali da costringerla a mutare le sue abitudini di vita. Proprio di recente, il primo agosto, alla guida della sua auto l'indagato ha tentato di costringere la ex a fermarsi, ma l'arrivo della polizia l'ha costretto a desistere.