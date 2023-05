«Ti uccido e poi ti sotterro»: stalker in carcere

Ha più volte picchiato e minacciato di morte l'ex compagna ponendo in essere comportamenti violenti anche al cospetto dei figli minori. Per un nigeriano di 31 anni residente a Padova ieri 11 maggio, si sono aperte le porte del carcere. I poliziotti della sezione reati contro la persona, a tutela delle fasce deboli, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari su istanza della Procura, nei confronti di un trentunenne nigeriano residente a Padova, gravemente indiziato di atti persecutori e lesioni aggravate.

La vicenda

L'indagato, con condotte reiterate e perduranti, consistite in frequenti minacce, anche di morte, ingiurie, percosse refertate in ospedale anche alla presenza dei figli minori, ha creato nel tempo nella propria ex compagna un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità, tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Nello specifico è stata costretta a chiedere ospitalità in una struttura protetta. Oltre che aver già in passato più volte percosso la propria compagna, anche per semplici banali dissidi domestici, al punto da averla indotta, nel 2020, a denunciarlo per la prima volta, salvo poi decidere di rimettere la querela, così costringendola a ricorrere all'aiuto dei servizi sociali per reperire un alloggio protetto per sé e per i propri figli, l’uomo ha poi continuato ancora di recente a rivolgere nei confronti della donna sistematiche minacce ed ingiurie, inviandole messaggi audio con cui l'ha minacciata di portarle via i figli, ovvero di ucciderla, promettendole che l’avrebbe sotterrata. Una volta arrestato, l’uomo è stato ristretto presso la locale casa circondariale.