Botte, minacce e ogni tipo di violenza: arrestato ex compagno

Nel pomeriggio del 12 settembre i carabinieri della stazione di Prato della Valle lo hanno rintracciato e portato in carcere. Si tratta di un 35enne originario della Serbia, ma residente a Padova, la cui condotta minacciosa, violenta e vessatoria nei confronti della sua ex compagna, come dagli indizi raccolti dai carabinieri, ha portato l'autorità giudiziaria ad emettere un provvedimento restrittivo nei suoi confronti. E' accusato di stalking, lesioni personali e minaccia.

La storia

Una relazione malata, in cui i litigi per futili motivi davano origine a botte, minacce, insulti nei confronti della vittima che non aveva il coraggio di denunciare per paura di ritorsioni, con la falsa speranza di un cambiamento. Già dal 2020, durante la pandemia del Covid-19 il rapporto si è incrinato: la convivenza si è fatta difficile, sono cominciati gli insulti, le accuse di tradimento quando lei si recava al lavoro, le botte sempre più frequenti. Quando è ricorsa alle cure mediche per le lesioni non ha mai rivelato la vera causa dei traumi, ma si è inventata incidenti, come nel più classico copione che mette in atto chi è soggiogato e intrappolato in un una relazione tossica.

L'incubo

Quando la donna ha trovato il coraggio di lasciarlo e interrompere la convivenza, hanno avuto inizio i pedinamenti, le telefonate, i messaggi molesti in cui il partner dal pregarla di tornare piangendo, al minacciarla di morte, arrivando anche a raggiungerla sul luogo di lavoro e aggredirla. Costretta a cambiare le sue abitudini di vita e il suo numero di telefono, temendo a ragione per la sua stessa incolumità, la donna ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle istituzioni che non hanno tardato a dare una risposta forte.