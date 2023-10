Violenza sessuale e stalking alla ex: trentunenne catturato e arrestato

Stalking e violenza sessuale ai danni dell'ex fidanzata. A distanza di anni per il responsabile di questi gravi reati, volto noto alle forze dell'ordine, è giunto il momento di pagare il conto con la giustizia. Gli investigatori della Squadra mobile della sezione "Reati contro la Persona" hanno catturato un uomo di 31 anni moldavo. Dovrà rimanere dietro le sbarre per 4 anni e tre mesi. L'attività d'indagine era partita subito dopo che la ex aveva trovato la forza emotiva di denunciare quanto subito alla polizia. Ne è seguita un'attività serrata che ha incastrato il moldavo fino alla condanna definitiva giunta il mese scorso.

La vicenda

Lo scorso 6 ottobre la condanna a suo carico emessa dalla Corte d'Appello di Venezia è diventata definitiva. La vittima, una ragazza di Padova avrebbe subito violenze di ogni tipo tra il gennaio del 2016 e l'aprile del 2017. L'uomo, che annovera precedenti pure per reati contro il patrimonio, fra cui rapina, è stato rintracciato dopo alcune settimane di ricerche in un’abitazione di Padova. Alla vista dei poliziotti non ha opposto alcuna resistenza. E' stato accompagnato negli uffici della Questura e gli è stato notificato l'ordine di carcerazione. Subito dopo è avvenuta la traduzione in carcere.