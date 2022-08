Giro di vite della Polizia: 70 identificati, due arresti e un etto di droga sequestrata in zona Stazione

Controlli serrati da parte della Polizia in tutta l'area della stazione ferroviaria in un periodo dell'anno in cui arrivi e partenze si sono moltiplicati in concomitanza con la stagione estiva. Il bilancio è importante: 2 arresti, tre denunce e un etto di droga sequestrata. In "campo" hanno lavorato gli agenti della sezione "Volanti", i Cinofili, il reparto Provenzione Crimine del Veneto e la Polizia ferroviaria. A cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto sono state identificate 70 persone, 21 delle quali sono risultate già note alle forze dell'ordine e due denunciate per inottemperanza al Daspo urbano e all'ordine di allontanamento.

Un trentenne padovano in corso del Popolo ha sorpreso uno straniero mentre tentava di allontanarsi in sella ad una bicicletta elettrica rubatagli poco prima. Ha tentato di bloccare il ladro, ma è stato colpito da un pugno che gli ha scheggiato un dente. Gli agenti delle Volanti l'hanno rintracciato e arrestato per lesioni personali. E' un quarantunenne tunisino.

In via Donghi gli agenti hanno intercettato uno straniero in sella ad una bici. Alla vista del personale in divisa lo sconosciuto ha tentato di fuggire. Quando si è visto braccato, per guadagnarsi la fuga non ha esitato a scagliare la bici contro la Volante e a disfarsi di un pacchetto di sigarette. All'interno sono stati rinvenuti 20 grammi di hashish. Nei guai è così finito un venticinquenne tunisino. E' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà anche rispondere di porti di armi od oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 5 centimetri.

Sequestro di droga, infine in piazza De Gasperi dove l'unità cinofila ha rinvenuto 90 grammi di hashish occultati dietro una saracinesca.