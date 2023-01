Automobilisti stangati: in un anno la Polizia Stradale verbalizza 16746 violazioni

Nel 2022 la Polizia stradale di Padova ha accertato 16746 violazioni al Codice della Strada. Le patenti ritirate sono state 332 e le carte di circolazione 148. I punti in totale decurtati sono stati 13.342. Le violazioni maggiormente accertate sono legate all'eccesso di velocità. In 3.897 casi gli agenti hanno contestato all'automobilista questa infrazione. Le sanzioni per velocità "pericolosa" sono state 324. In 412 casi i conducenti sono stati sorpresi alla guida con lo smartphone in mano. Si assesta a 802 verbali invece il numero di utenti della strada sorpresi senza cintura di sicurezza.

Gli incidenti

La Polizia stradale in un anno è intervenuta su 537 incidenti. Di questi 212 hanno visto solo danni materiali, 313 con feriti, mentre sono stati 12 gli schianti con esito mortale che hanno comportato 15 vittime. Nell'anno da poco cominciato i pattugliamenti del territorio proseguiranno sempre più massicci con l'obiettivo ultimo di scongiurare ulteriori stragi lungo le strade.