Con un coccio di bottiglia crea il panico in stazione: bloccato

A petto nudo "armato" di coccio di bottiglia. Terrore domenica sera 16 giugno alle 22,30 in stazione a Padova. L'allarme è arrivato al 113 da parte di alcuni avventori dello scalo ferroviario, preoccupati che potesse capitare qualcosa di grave. Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno sùbito notato il soggetto segnalato che si trovava a terra nella zona verde che delimita il piazzale della stazione dei treni da quello degli autobus, in evidente stato di alterazione alcolica, ma comunque privo di qualsiasi arma improvvisata. L’uomo, sin da sùbito, non si è dimostrato collaborativo con gli operatori della sezione Volanti, rifiutando anche l’intervento del personale sanitario. Accompagnato nei pressi dell’auto di servizio, di colpo è andato in escandescenza, rompendo l’antenna della volante. A questo punto gli agenti, vista la potenziale pericolosità del soggetto, utilizzando le cautele del caso, lo hanno bloccato e portato in Questura per procedere alla sua identificazione, in quanto privo di documenti. Lo stesso è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

La storia

Si tratta di un 34enne richiedente asilo, di origini nigeriane, di fatto senza fissa dimora, in attesa di​ decisione sulla sua richiesta di protezione internazionale, con precedenti penali e di polizia a carico per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minaccia, danneggiamento, immigrazione clandestina e ricettazione. Lo straniero, nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, accertata la sua pericolosità sociale, è stato accompagnato e collocato presso il centro di permanenza e rimpatri di Gorizia, con provvedimento del questore della provincia di Padova Marco Odorisio, grazie all’assegnazione di un posto da parte della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, e nel contempo l’ufficio immigrazione della Questura ha provveduto ad inoltrare specifica segnalazione alla competente commissione territoriale presso la quale è in attesa di valutazione la richiesta d’asilo del 34enne cittadino nigeriano.