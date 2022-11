Studenti a rapporto, per una maggiore cultura della legalità

L'Arma dei Carabinieri protagonista oggi, 11 novembre in fiera a Padova in occasione della kermesse "Expo Scuole". Presenti il dirigente dell'ufficio V-UAT di Padova e Rovigo Roberto Di Natale e il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Michele Cucuglielli. Nell'occasione è stato presentato il concorso "L'Arma dei Carabinieri per la Scuola".

L'obiettivo

Si tratta di un'alleanza educativa territoriale, che ha come obiettivo di fondo quello di promuovere la cultura della legalità. L'iniziativa è finalizzata ad offrire occasioni di apprendimento agli studenti delle scuole della provincia di Padova. Ma anche consapevolezza e sensibilizzazione al contrasto dei reati contro l'ambiente ed il paesaggio, il bullismo, il cyberbullismo, i crimini d'odio, la droga, l'alcol e le violenze di genere.

Il concorso

Ai partecipanti al bando di concorso è stato chiesto di realizzare un elaborato riguardante la figura del Carabiniere, quale valore aggiunto nella tutela delle fasce deboli e nella prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, realizzati nel formato che meglio rispecchia la scelta con cui vogliono trasmettere il messaggio. Un’ occasione unica per far conoscere ed apprezzare la missione del Carabiniere attraverso gli occhi dei giovani. Nel corso della giornata vi sono stati due incontri: uno rivolto agli studenti, il secondo rivolto ad insegnanti e dirigenti scolastici.

I presenti

Hanno onorato questa giornata di lavoro e formazione anche i responsabili di reparti territoriali e speciali della provincia, tra cui i carabinieri Forestali, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, i quali hanno contribuito ad organizzare una serie di iniziative comuni, incontri e seminari che si terranno presso le scuole nel corso dell’anno scolastico per sensibilizzare i giovani a tante tematiche attuali.