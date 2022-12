Principio d'incendio in un alloggio di studenti: tanta paura, ma nessun ferito

Paura oggi, 3 dicembre, per un principio d'incendio scoppiato in via Manzoni a Padova. L'allarme è scattato alle 5 del mattino.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dal personale dei Vigili del fuoco accorso sul luogo della segnalazione, si sarebbe verificato un principio d'incendio di una scatola di derivazione elettrica all'interno di un'abitazione utilizzata da studenti universitari. Fortuna ha voluto che gli occupanti si accorgessero subito dell'emergenza. Non si segnalano feriti. Molto spavento, tuttavia senza nessuna conseguenza per i due studenti che si trovavano all’interno dell’alloggio, i quali hanno subito abbandonato la casa, dando l’allarme anche ai residenti degli altri piani dello stabile. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione isolando l’impianto elettrico ed areando i locali. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 7.