Tenta un furto al discount, ma rimedia un arresto per rapina

Momenti di paura domenica pomeriggio, 9 ottobre, al supermercato In's di via Aspetti all'Arcella a Padova. Un uomo di 47 anni romeno, dopo un furto fallito al discount è stato arrestato per rapina.

I fatti

L'indagato è entrato nel supermercato e ha riempito una borsa di diversi generi alimentari tra surgelati e confezioni varie. Una volta giunto alla cassa ha pagato solo un pacchetto di caramelle convinto di farla franca. I suoi movimenti non sono però passati inosservati al personale di vigilanza che l'ha seguito fino alla sua auto dove il cittadino romeno ha nascosto la refurtiva appena asportata.

L'aggressione

E' stato invitato a restituire la merce, ma il malvivente ha pensato bene di fuggire a piedi lasciando l'auto nel parcheggio. Poco dopo è ritornato e ne è nata una colluttazione con il vigilantes. Non senza fatica il quarantasettenne è stato bloccato e consegnato agli agenti della sezione "Volanti" arrivati in pochi istanti. La refurtiva, per complessivi 250 euro di valore, è stata restituita ai responsabili del negozio, mentre l'uomo è stato portato negli uffici della Questura. Terminati gli accertamenti è stato arrestato per rapina. Il vigilantes che l'ha bloccato non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. La scena si è svolta di fronte a numerosi clienti.