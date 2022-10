Fuori controllo, getta i mobili dalla finestra. Bloccato soltanto con il taser

Un cittadino romeno residente nel popoloso quartiere di Brusegana domenica pomeriggio 30 ottobre ha seminato il panico tra i residenti.

E' volato di tutto

In evidente stato di alterazione psicofisica, un uomo, identificato in un secondo momento in un cinquantaseienne, ha cominciato a lanciare in strada dal terrazzo mobili e complementi d'arredo di ogni tipo. Qualcuno si è spaventato e prima che ci scappasse qualcosa di più grave ha chiamato il 113. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura, una volta arrivati sul luogo della segnalazione, hanno visto un uomo che dal balcone urlava frasi senza senso, mentre a terra erano ben visibili i pezzi di mobili che l'esagitato aveva gettato di sotto. Gli agenti si sono immediatamente avvicinati al balcone cercando di farlo desistere dal lancio dei mobili ma il romeno, dopo aver ha afferrato un portavasi in ferro, lo ha scagliato nella loro direzione, senza, tuttavia, riuscire a colpirli.

L'aggressione ai poliziotti

Dopo aver sfogato tutta la sua ira dal terrazzo il cittadino dell'Est è sceso in strada e ha affrontato i poliziotti. Con una rabbia ingiustificata, ha cercato di colpirli con calci e pugni. Dopo averlo invitato a desistere, spiegandogli che non c'era bisogno di arrabbiarsi che tutto si poteva risolvere, i poliziotti si sono visti costretti ad utilizzare il taser per renderlo inoffensivo. Il cinquantaseienne ha resistito una prima volta agli impulsi elettrici. E' stato necessario esplodere quattro volte i dardi conduttori prima di riuscire a fermarlo e a renderlo inoffensivo. L'indagato è stato al termine delle formalità di rito è stato arrestato per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.