Donna aggredita da un bandito armato di coltello reagisce e sventa la rapina

Sventa una rapina, ma rimane ferita ed è costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Momento di paura nella tarda mattinata di oggi 2 aprile, nella zona industriale di Padova. La volante del commissariato Stanga è intervenuta in via Lisbona poiché una donna, 42enne italiana, appena scesa dalla sua auto in un parcheggio, è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con un coltello, ha tentato di strapparle di mano la borsa.

Cosa è successo

La donna ha immediatamente reagito riuscendo anche ad allontanare e a mettere in fuga l’uomo che aveva inoltre tentato di salire sull'auto della vittima. Nelle fasi concitate della colluttazione e della tentata rapina, la vittima ha riportato anche due tagli superficiali medicati in pronto soccorso, da cui è stata successivamente dimessa. Attivate indagini dalla locale Squadra Mobile per risalire alla identificazione dell’aggressore. Fondamentali allo sviluppo delle indagini saranno le testimonianze raccolte dalla vittima e le immagini della videosorveglianza comunale presenti in zona industriale, che potrebbero aver immortalato il bandito. Al momento pare escluso che con lui vi fosse un complice.