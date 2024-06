Vedono un anziano in acqua in difficoltà: i poliziotti lo salvano

Un momento di debolezza psicofisica l'ha portato a tentare un gesto di autolesionismo. Se un anziano novantenne è ora sano e salvo, lo deve a due agenti della sezione Volanti che si sono tuffati nel canale lungo via Goito e l'hanno portato a riva. Nell’ambito dell’attività di prevenzione e soccorso pubblico della Polizia di Stato, una Volante della Questura, su disposizione della centrale operativa, a seguito di notizia dalla centrale dei Vigili dei Fuoco, è intervenuta nella giornata di ieri 25 giugno in via

Goito nei pressi del canale dove un uomo in forte difficoltà emotiva stava tentando di togliersi la vita.

La cronaca

Giunti sul luogo della segnalazione, un residente ha indicato agli agenti la posizione dell’anziano uomo, il quale è stato individuato in mezzo al fiume sommerso dall’acqua fino all’altezza delle spalle, avvolto da una cinghia di una borsa che gli fasciava il collo. Vista la grave situazione di pericolo, gli agenti sono intervenuti entrando in acqua per evitare che le correnti potessero trasportare l’uomo a distanza o attirarlo verso il fondo. Si sono immersi e non senza difficoltà sono riusciti a raggiungerlo e ad afferrarlo. Quest'ultimo, ancora vigile, ma visibilmente scosso, è stato trascinato a riva nonostante l’equilibrio precario e il fondo fangoso

ostacolassero le operazioni di salvataggio. Nel contempo gli operatori hanno appurato che, per accelerare il compimento del gesto estremo, il malcapitato aveva riempito la borsa in tela di numerose pietre affinchè il peso delle stesse lo facessero piombare velocemente in profondità. A coadiuvare tempestivamente il soccorso è giunto in quel frangente anche personale dei Vigili del Fuoco che, unitamente ad altri cittadini presenti, si sono prodigati nell’aiutare i due agenti, portando definitivamente in salvo l’anziano. Personale del 118 intervenuto rapidamente, dopo le prime cure del caso, ha trasportato l'anziano in ospedale dove l’uomo, tornato parzialmente collaborativo, si trova in osservazione.

Come chiedere aiuto

A chi vive momenti di particolare fragilità indichiamo i seguenti numeri telefonici a cui affidarsi.

- Telefono Amico: 199.284.284 - 02 2327 2327

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678