Un B&B abusivo al diciassettesimo piano: arrivano i sigilli

Oggi, 13 febbraio, due equipaggi della Questura dell'U.P.G.S.P. (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) sono intervenuti alla Torre Belvedere in piazzale Stazione a seguito di una segnalazione pervenuta da una cittadina americana che ha riferito al 113 di essere stata truffa dalla titolare di un B&B che si trova all'interno dell'edificio.

Cosa è successo

Gli agenti, unitamente alla Squadra Amministrativa della locale Divisione PAS ed a personale della Squadra Attività Economiche e dei cinofili della Polizia Locale, hanno fatto ingresso nella struttura indicata, posta al diciassettesimo piano della torre, rilevando la presenza di un B&B abusivo. La titolare, identificata in una cittadina cinese di 41 anni, secondo la ricostruzione, aveva aperto senza averne i requisiti, una struttura ricettiva del tipo Bed & Breakfast all’interno della quale sono state rintracciate, questa mattina, 11 persone, otto alloggiate a titolo oneroso, tre delle quali irregolari sul territorio nazionale. La Squadra Amministrativa ha, pertanto, proceduto al sequestro amministrativo della struttura, così da impedire al trasgressore di reiterare la violazione. La cinese risultata responsabile della struttura abusiva dovrà ora pagare una sanzione di 2mila euro. Sarà anche denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I presenti

In tutto sono 9 le persone che sono state accompagnate in Questura prive di documenti, di cui 7 di origini nordafricane, tra le quali anche due minori poi collocati in comunità e 2 cittadini cinesi. All’interno di una delle stanze, occupata da due stranieri tunisini, è stata rinvenuta cocaina e marijuana, con bilancini di precisione. Drogae kit dello spacciatore sono stati sequestrati a carico dei due tunisini che sono stati inoltre denunciati detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco si è riusciti, inoltre, a recuperare due calzini contenenti cocaina e hashish che, all’atto del controllo, erano stati gettati da una delle finestre dell’appartamento in questione su una terrazza sottostante, sequestrandoli a carico di ignoti.? Uno dei cittadini tunisini, irregolare in Italia, è stato espulso e sarà accompagnato nel pomeriggio presso un CPR sul territorio nazionale.