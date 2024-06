In autostrada con un chilo di eroina, sorpreso dalla Polizia Stradale e arrestato

Stava portando un chilo di eroina a Padova. Sfortuna per lui si è imbattuto in un controllo delle forze dell'ordine e nei giorni scorsi è finito direttamente in carcere. Una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Rovigo a fine maggio durante un servizio di vigilanza stradale ha notato un veicolo percorrere l’autostrada A/13 in direzione Padova a forte velocità, effettuando repentini cambi di corsia. Gli operatori, dopo aver fermato l'auto in sicurezza, hanno notato che il conducente, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, mostrava un certo nervosismo.

La scoperta

Gli agenti durante l'attività di perquisizione dell'abitacolo hanno rinvenuto un involucro in cellophane seminascosto sotto il tappetino posteriore. Si è proceduto pertanto ad un più attento esame del veicolo: all’esito, con l’ausilio di un equipaggio della Squadra Volante della Questura di Padova giunta poco dopo in supporto, è stato rinvenuto un altro involucro occultato nell’abitacolo, contenente presumibilmente sostanza stupefacente. Sottoposta a narcotest, la sostanza è stata classificata come stupefacente del tipo eroina per un peso lordo di un chilo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, e il conducente, con precedenti di polizia specifici, è stato tratto in arresto, dopo aver informato il pubblico ministero di turno dell'attività. In sede di convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura della custodia cautelare presso la casa circondariale di Padova, dove la persona indagata si trova attualmente.