Per la morte del traslocatore, indagato l'amministratore del condominio

Venerdì 17 febbraio Diego Luison responsabile di una ditta di traslochi è morto in corso del Popolo a Padova dopo essere rimasto schiacciato dalla porta del palazzo nel quale stava lavorando. Ebbene, a seguito dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro è stata aperta un'inchiesta in Procura. A finire sul registro degli indagati è stato l'amministratore di condominio Armando Victorino Rinaldi. Si tratta di un atto dovuto per consentire a legali e tecnici del professionista di partecipare agli accertamenti irripetibili. La salma del settantenne di Santa Maria di Sala è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero titolare delle indagini nella giornata di domani, 20 febbraio, valuterà se disporre l'autopsia.

Cosa è successo

Subito dopo l'intervallo pranzo di venerdì la vittima, davanti agli occhi di numerosi testimoni, mentre stava entrando nel condominio con un divano letto da portare all'interno è stato schiacciato da una delle porte d'ingresso che l'ha colpito alla testa non lasciandogli alcun margine di salvezza. I soccorsi in tal senso sono stati immediati, ma per il noto traslocatore, benvoluto da tutti, non c'è stato nulla da fare. Su disposizione del magistrato di turno la porta e i cardini che hanno ceduto sono stati sequestrati in attesa di accertamenti approfonditi.