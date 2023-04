Deraglia treno merci alla periferia di Firenze, enormi disagi anche a Padova

Mattinata di passione, oggi 20 aprile, per la viabilità su rotaia. I disagi riguardano la linea Firenze-Venezia. E' infatti deragliato nella notte tra il 19 e il 20 aprile un carro merci poco fuori la stazione di Firenze Santa Maria Novella. Nello specifico l'incidente è avvenuto all'altezza di Firenze Castello. In tilt tutta la tratta dell'alta velocità che da Venezia scende verso Firenze, Roma e Napoli. Conseguenze, per ovvi motivi, anche per i viaggiatori in partenza da Padova. Molti treni sono stati cancellati, altri vengono annunciato con ritardi superiori alle 2 ore. Oggi in partenza da Padova verso sud vi erano oltre a pendolari e turisti anche diverse scolaresche in viaggio studio. Ebbene, tutto si è trasformato in una mattina di caos. Non è stato ancora comunicato quando il problema verrà risolto e la viabilità su rotaia ripristinata. Nell'incidente di Firenze Castello avvenuto nel cuore della notte non si segnalano feriti.

La precisazione

La società Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha precisato che un solo carro del treno merci è uscito dai binari. «La circolazione è interrotta tra Firenze Castello e Bologna a seguito dello svio di un carro di un treno merci, avvenuto tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio. In direzione nord sono garantiti alcuni collegamenti AV fino a Firenze e in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rfi sono al lavoro ma la circolazione resterà perturbata per le prossime ore con la cancellazione parziale e totale di corse AV e regionali».