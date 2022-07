Meticcio spaventato dal temporale "blocca" treno di pendolari

Ha avuto paura della grandine ed è scappato dal recinto dell'abitazione. ieri pomeriggio, primo luglio, a Padova, in coincidenza del forte temporale e della grandine, un cane "meticcio" è sfuggito al controllo della sua dog sitter e in preda allo spavento, ha raggiunto la stazione di Padova.



Sul primo binario era in sosta il treno regionale che da Venezia portava i propri passeggeri a Rovigo, in procinto di partire alle 16.39. Il cane in forte agitazione si è lanciato sopra il convoglio e ha creato scompiglio tra i viaggiatori. Il capo treno ha fatto intervenire la polfer.Con la dovuta accortezza il cane è stato domato e preso in consegna dagli agenti. Il treno ha fatto registrare un ritardo di 22 minuti. È stato richiesto l'intervento del veterinario che dopo aver esaminato le condizioni del cane ha fornito le generalità del proprietario grazie al microchip. Gli agenti hanno potuto così riconsegnare il cane alla dog sitter, che ha spiegato come il maltempo improvviso abbia spaventato l'amico a quattro zampo al punto da fargli saltare la recinzione del giardino per poi perderlo di vista. Alle 18 la vicenda si è conclusa con il felice epilogo. Per i pendolari un fuori programma da raccontare agli amici.