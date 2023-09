Padova Roma in treno dopo il passaggio in taxi: truffatore in trappola

Ieri, 7 settembre, i truffatori hanno preso di mira una 84enne residente in Via Rovigo, la quale, dopo essersene resa conto, ha allertato il 113. Ai poliziotti della Squadra Mobile, che l’hanno subito raggiunta a casa, la donna ha riferito di essere stata vittima di una truffa commessa da un finto maresciallo. L'hanno contattata prima sull’utenza fissa di casa e poi dopo averla ottenuta da lei stessa anche sull’utenza cellulare, comunicandole con grande enfasi che il nipote aveva provocato? un incidente stradale con feriti e che per poterlo liberare, ovvero impedire che finisse in carcere sarebbe stato necessario pagare una somma di denaro. A fronte del pericolo prospettatole, la povera donna ha risposto di avere la disponibilità di mille euro, la pensione prelevata il giorno prima. Così poco dopo si è presentato a casa sua un uomo di 25 - 30 anni circa, altezza media, corporatura normale, capelli corti scuri e con un “pizzetto”, cui la stessa ha provveduto a consegnare sia la somma di denaro che la propria fede nuziale ed una collana d’oro. Gli unici preziosi in suo possesso. A fornire un utile spunto investigativo ai poliziotti della Squadra Mobile è stato il vero nipote della donna, che sopraggiunto sul posto in sella al suo motociclo pochi istanti dopo che è stata ormai consumata la truffa ai danni della nonna, ha riferito di aver notato un Taxi. Non trascurando quest’ultima circostanza, i poliziotti hanno in poco tempo rintracciato alcuni Taxi che avevano effettuato nelle ore precedenti delle corse in quella zona. Fra questi ne è stato individuato uno che risultava aver caricato un cliente in Via Rovigo e terminato la corsa presso la stazione di Padova. L’autista del mezzo ha riferito agli investigatori che la persona da lui prelevata in via Rovigo è stata lasciata nelle vicinanze dell’edicola della stazione di Padova, che indossava abiti scuri, che aveva un “pizzetto” e che parlava con accento meridionale. Inoltre, aspetto non trascurabile, ha riferito che durante il tragitto l’uomo ha parlato al telefono con qualcuno cui ha riferito che avrebbe preso il treno per Roma, nel caso avesse perso quello diretto a Napoli.

Caccia all'uomo

A quel punto gli stessi investigatori della Squadra Mobile con l’ausilio dei colleghi della Polizia Ferroviaria hanno visionato velocemente le telecamere cittadine e quelle presenti in Stazione, individuando la persona scesa dal Taxi , perfettamente compatibile a quella che era stato sino a quel momento loro descritto, ed osservandola poi, grazie alla visione die vari filmati acquisiti, entrare in Stazione, dirigersi al binario 1 e salire a bordo di un treno con destinazione finale Napoli Centrale. Contattato il personale di bordo, e fornitane una descrizione, si è richiesto di verificare la presenza del soggetto e di indicare la carrozza sulla quale aveva preso posto. Contestualmente sono stati avvisati pure i colleghi della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina dove lo stesso treno avrebbe fatto tappa alle 18 di ieri. Saliti a bordo della carrozza indicata, gli agenti hanno identificato il sospettato. Si tratta di un cosentino di 25 anni residente a Napoli, già noto alle forze dell'ordine per truffe, indebiti utilizzi di carte di pagamento ed associazione per delinquere finalizzata alle truffe. E' scattata la perquisizione personale che ha permesso di rinvenire i beni asportati poche ore prima a Padova: la fede nunziale della donna con sopra incisi il nome del congiunto e la data del loro matrimonio, la collana in oro con pendente e la somma di 1000 euro. Accompagnata negli uffici della Squadra Mobile della Questura per formalizzare la querela, la 84enne ha riconosciuto sia l’uomo che i propri averi.

Il "trucco"

Il “trucco” utilizzato dai malviventi è sempre lo stesso: convincere con una telefonata l’anziana vittima che un familiare, generalmente figlio o nipote, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e quindi a versare ingenti somme di denaro per definire la situazione ed evitare più gravi conseguenze legali. A fare la telefonata è un sedicente avvocato o carabiniere, che una volta convinta la vittima sulla veridicità del fatto, la informa che entro pochi minuti verrà raggiunta a casa da persona di fiducia incaricata di ritirare i soldi ed i gioielli da versare a titolo di “cauzione”. Talvolta la vittima viene persino convinta a recarsi alle poste od in banca ed effettuare dei prelievi. Come è ormai noto ad essere presi di mira sono per lo più anziani che vivono soli in città e provincia, per lo più intestatari di utenze fisse, dai quali vengono carpite informazioni utili mediante telefonate effettuate nei giorni o settimane precedenti alla truffa.

I precedenti

Quello di ieri è l’ennesimo intervento operato dalla Polizia nel contrasto alle truffe ai danni degli anziani. Già a novembre dell’anno scorso gli stessi investigatori della Squadra Mobile hanno individuato un altro giovane trentenne napoletano, trovato in possesso di 20mila euro in contanti ed alcuni monili in oro, tra cui due orologi e varie catenine d’oro, provento di una truffa commessa ai danni di anziani sempre con la nota tecnica del “falso incidente”. Anche costui è stato individuato in stazione a Padova, nel corso di un più vasto servizio all’epoca disposto dal questore sulle direttrici e gli snodi principali, proprio al fine di intercettare i “trasfertisti” di tale crimine. Appena un mese fa, gli stessi agenti della Squadra Mobile hanno arrestato altri due truffatori trasfertisti, un 19enne ed un 46enne campani, che hanno in quella circostanza truffato un’ultraottantenne di Padova gravemente malata, sottraendogli tutti i risparmi della pensione. Scovati in un hotel di Albignasego, all’interno della stanza da loro occupata, è stata rinvenuta all’interno di un trolley posto sopra il letto la somma di 4.550 euro sottratta all’anziana vittima.