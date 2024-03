Dopo la grande paura la truffata vittima di un crollo psicologico

Il felice esito dell'operazione di Polizia che ha portato a rintracciare e denunciare il sedicenne che ha portato via con l'inganno 50mila euro di preziosi ad una anziana donna residente in zona Prato della Valle, è stato salutato oggi da uno dei figli della vittima, Stefano Di Bello, che ha ringraziato gli agenti per il tempestivo intervento e la fondamentale attività di coordinamento che hanno avuto con i colleghi romani. L'uomo ha riferito che ieri 27 marzo sua madre non rispondeva al telefono. Quando finalmente ha alzato la cornetta ha raccontato la drammatica avventura che le era capitata. Ora la donna ha bisogno di riposo assoluto e di serenità, quel sedicenne che ha inventato una storia atroce inesistente e le ha strappato tutti i suoi averi, le ha provocato un crollo psicologico. Serviranno giorni e tutto l'amore dei familiari più stretti per tornare a sorridere e ritrovare la fiducia nel prossimo.

Una tratta ferroviaria monitorata con la massima attenzione

L’episodio in questione è soltanto l’ultimo in ordine temporale in relazione ad un fenomeno che negli ultimi mesi ha consentito al personale della Polizia Ferroviaria di individuare i responsabili di analoghe truffe, tutti provenienti dall’hinterland partenopeo.​ L’attenzione degli agenti sulle tratte particolarmente frequentate dai malviventi dal Veneto alla Campania passando per altre regioni come Toscana e Lazio, grazie alla predisposizione di mirate attività investigative, alla stretta collaborazione con gli

uffici di Polizia territoriali ed alla tempestività dell’informazione acquisita dalla vittima ed immediatamente veicolata lungo le probabili direttrici di fuga, hanno permesso di trarre in arresto o denunciare i responsabili e di recuperare la refurtiva che, oltre al valore economico, ha molto spesso un inestimabile valore affettivo, dal momento che gli oggetti asportati sono frutto di sacrifici di una vita o ricordi di famiglia.

Il modus operandi dei truffatori

E' attraverso l’elenco degli abbonati alle utenze fisse che i truffatori individuano le loro potenziali vittime, solitamente persone anziane. Queste ultime vengono contattate più volte già nelle settimane precedenti al tentativo di truffa vero e proprio, e con scuse varie gli vengono carpite informazioni varie, come i nomi dei loro figli o nipoti, il lavoro che essi svolgono. Informazioni grazie alle quali viene poi attuata la truffa vera e propria, che consiste appunto nel fingere un grave incidente di cui uno qualsiasi dei familiari più stretti sarebbe responsabile e per tale ragione in stato di arresto. Quindi la richiesta da parte di chi si finge al telefono maresciallo od avvocato di versare subito del denaro o dei preziosi nelle mani di uno pseudo amico od incaricato inviato appositamente presso l’abitazione.