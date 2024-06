A metà luglio fissata l'udienza preliminare per l'omicidio di Giulia Cecchettin

Nel cuore dell'estate, il 15 e il 18 luglio è stata fissata l'udienza preliminare a carico di Filippo Turetta, il giovane di Torreglia che è accusato di aver infierito sul corpo di Giulia Cecchettin l'11 novembre dello scorso anno dopo un pomeriggio trascorso nel veneziano in un megastore e dopo aver consumato insieme una cena. Il delitto si è compiuto a cavallo tra i comuni di Vigonovo e Fossò nel veneziano. A fissare le date è stato il Gup di Venezia Claudia Maria Ardita. Al momento Turetta è recluso nel carcere di Verona. La richiesta del pubblico ministero Andrea Petroni di rinvio a giudizio a suo carico si è subito tramutata in udienza preliminare appunto in programma a metà luglio. I familiari di Giulia Cecchettin saranno difesi rispettivamente da Stefano Tigani per Gino Cecchettin, papà di Giulia, e Nicodemo Gentile per Elena, la sorella della giovane uccisa. Il fatto che il processo inizierà in tempi rapidi è un segnale forte per l'intera opinione pubblica che ha vissuto questo femminicidio "live" e ha sofferto per tutto quello che la studentessa di Vigonovo ha dovuto patire prima di arrendersi all'ex fidanzato.

Le accuse a Turetta

Filippo Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dalla efferatezza e dallo stalking. Secondo l'accusa l'indagato avrebbe pianificato il delitto e il successivo occultamento del cadavere. Avrebbe acquistato tutto il materiale che poi gli è servito per legare il corpo della sua ex fidanzata e i sacchetti per disfarsi del cadavere. Dettagli crudi quelli che si leggono nell'ordinanza, che hanno reso questo femminicidio uno dei più drammatici avvenuti in Italia negli ultimi anni. Un omicidio caratterizzato da almeno 75 fendenti che hanno martoriato il corpo della studentessa che ha perso la vita a pochi giorni dalla discussione della sua tesi di laurea. Con questi elementi proposti dall'accusa, il giovane di Torreglia, se tutto verrà confermato, rischia di non uscire più dal carcere. Una furia cieca inaccettabile visto che Giulia aveva una corporatura esile. Ecco perchè all'indagato viene contestata anche la crudeltà.