Alticcio, fugge all'alt dei carabinieri e si schianta: denunciato

Alticcio ha provato una fuga disperata, ma gli è andata male. Quando ha visto il posto di controllo dei carabinieri, ha capito che per lui si sarebbe messa molto male. In un disperato tentativo di eludere il controllo ha preso contromano una rotatoria. Ne è nato un inseguimento al termine del quale un motociclista, dopo aver urtato un marciapiedi è finito rovinosamente a terra. Per lui solo qualche escoriazione, ma un conto salato da pagare con la giustizia. E' successo tutto nella notte tra il 14 e il 15 aprile tra via Chiesanuova e via Savonarola dove l'uomo è stato bloccato dai militari dell'Arma.

La cronaca

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova, hanno denunciato in stato di libertà un 47enne già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. I fatti si sono verificati nel corso della notte dove l’equipaggio stava effettuando un posto di controllo all'altezza di via Chiesanuova. Gli operatori hanno notato un ciclomotore imboccare la rotatoria contromano non fermandosi all’alt dei carabinieri. Immediatamente la pattuglia si è posta all’inseguimento del motociclista. Quest'ultimo, all’altezza di via Savonarola è andato a sbattere contro un marciapiede finendo sull'asfalto. L’uomo, durante la fase dell’identificazione, ha opposto resistenza ai carabinieri e, dopo essere stato visitato dal personale medico del Suem 118 per le contusioni riportate nella caduta, è stato denunciato. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per la guida in strato d'ebbrezza, ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.