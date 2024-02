Ubriaco e armato semina il panico nel bar: bloccato dai carabinieri

Esagitato ha creato scompiglio all'interno di un bar in zona Portello a Padova. Volto noto alle forze dell'0rdine per un tunisino di 41 anni si sono aperte le porte del carcere. Nel corso del pomeriggio del 17 febbraio la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata da parte di un esercente di via Portello, in quanto all’interno del proprio bar un uomo ubriaco stava importunando i clienti. L’equipaggio della gazzella inviata sul luogo dell'emergenza ha subito individuato l’uomo, un 41enne tunisino, e lo ha invitato ad uscire dal locale. Nessuno dei presenti per pura fatalità ha necessitato delle cure del pronto soccorso.

Resistenza

Questi, invece di scendere a miti consigli, ha opposto resistenza costringendo i militari a bloccarlo per sottoporlo a controllo e identificazione. Quando i carabinieri lo hanno perquisito lo hanno trovato in possesso di un coccio di piastrella che era stato reso appuntito. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto al Daspo Urbano, emesso dal questore di Padova nel 2023 per 2 anni con il quale gli è stato fatto divieto di frequentare e sostare nei pressi di bar e locali presenti in via Belzoni e in via Portello. L’uomo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di resistenza ad un pubblico ufficiale, violazione del Daspo e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.