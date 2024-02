Ubriaco fradicio minaccia di morte i baristi in un locale del centro città

Il barman si rifiuta di dargli da bere in quanto è già visibilmente ubriaco. L'avventore, invece di scendere a miti consigli, ha perso letteralmente la testa e ha minacciato di morte i camerieri, oltre a frantumare diversi bicchieri. Soltanto l'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare. E' successo tutto nella notte tra il 5 e il 6 febbraio in un bar di via Dante in centro a Padova. Nei guai è finito un padovano di 33 anni già noto alle forze dell'ordine.

Cosa è successo

Una pattuglia del Radiomobile è dovuta intervenire a Padova, in un bar di via Dante su richiesta del gestore. Un cliente infatti, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, al rifiuto del barista di servirgli ancora alcolici, è andato in escandescenza frantumando diversi bicchieri e minacciando di morte i camerieri. All’arrivo dei militari l’esagitato si è accanito contro il personale in divisa. Riportata la situazione alla calma, l’uomo, un 33enne di Padova, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nessuno dei presenti, per pura fatalità non ha dovuto ricorrere alle cure del

pronto soccorso.