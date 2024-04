Alticcio al volante riferisce di abitare all'estero: denunciato per falso

Qualche drink di troppo e per lui la giornata è finita nel peggiore dei modi. Ubriaco al volante ha anche dichiarato il falso ai carabinieri che l'hanno fermato. Nella notte tra il primo e il 2 aprile è finito nei guai un kosovaro di 29 anni già noto alle forze dell'ordine. L'intervento è avvenuto in via dei Colli. A tradire l'automobilista straniero la sua andatura a zig zag che ha indotto una pattuglia dei militari del

Radiomobile a fermarlo per un accertamento.

Cosa è successo

Il ventinovenne, che dovrà rispondere all'autorità giudiziaria di guida in stato d'ebbrezza e falsa attestazione a pubblico ufficiale, è stato fermato per un controllo stradale nella zona ovest della città all'altezza di via dei Colli. Sottoposto all'alcoltest l'uomo ha fatto registrare una positività di 0,94 g/lt quasi il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. L’uomo, al quale è stata immediatamente ritirata la patente di guida estera, nel corso delle fasi della sua identificazione, al fine di eludere i controlli ha dichiarato di risiedere all’estero, e di non aver con se altri documenti. Da successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di carta di identità elettronica rilasciata da un comune del veneziano​ riportante l’attuale residenza in Italia. Per l’uomo è scattata la denuncia a piede libero e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria, oltre alla guida in stato di ebrezza, anche del reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale.