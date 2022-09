Minaccia e offende i passanti, ventinovenne nei guai

Ubriaco fradicio si è rifiutato di farsi identificare. Poi ha tentato di aggredire i carabinieri. Nei guai ieri sera, 31 agosto, è finito un cittadino nigeriano di 29 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine.

Via Reni

L'allarme al 112 è giunto da via Reni. Alcuni passanti hanno lamentato la presenza di uno sconosciuto che, sotto i fumi dell'alcol, offendeva chiunque si trovasse di fronte. Prima che la situazione degenerasse i militari dell'Arma della Radiomobile sono andati all'Arcella per sicurarsi di cosa stesse accadendo.

La denuncia

Alla vista del personale in divisa il ventinovenne è diventato ancora più nervoso e non è stato facile renderlo inoffensivo e accompagnarlo in caserma. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.