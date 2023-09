A Padova arriva un "tridente" di qualità e quantità per ottimizzare il lavoro

Oggi 19 settembre il comandante provinciale dell'Arma, colonnello Michele Cucuglielli ha presentato ufficialmente gli ultimi "acquisti" per rendere ancora più competitiva e produttiva la squadra degli ufficiali padovani, che avranno il compito di fare da collante con le varie Compagnie e stazioni presenti in provincia e lavorare per garantire la massima sicurezza e legalità alla collettività.

Enrico Zampolli

A ricoprire l’incarico di comandante del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo è arrivato dalla Compagnia di Castelfranco Veneto il maggiore Enrico Zampolli, 48 anni, originario di Copparo (FE), sposato, padre di 2 figli. La sua lunga carriera nell’Arma è iniziata nel 1998, da carabiniere, nella provincia di Ravenna. È proseguita, da maresciallo, nel 2000, nella provincia di Mantova. Nel 2007, quando ha intrapreso la carriera da ufficiale, ha retto prima la Tenenza di Dolo e poi, con il grado di capitano, la Compagnia di Piove di Sacco. Nel settembre 2019, promosso al grado di Maggiore, è stato trasferito al comando della Compagnia di Castelfranco Veneto (Treviso) che ha retto per 4 anni fino all’8 settembre quando ha assunto l’attuale incarico.

Stefania Riscolo

Il comando della Compagnia carabinieri di Padova è stato assunto dal maggiore Stefania Riscolo, 35 anni, originaria di Formia (Latina). L’ufficiale, entrata in accademia nel 2008, ha maturato una lunga esperienza sia all’interno dell’organizzazione addestrativa dell’arma dei carabinieri (come insegnante di etica e deontologia professionale e comandante di Compagnia Allievi presso la scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri (Roma), presso la scuola Allievi Carabinieri di Roma nonché presso la scuola Forestale di Cittaducale (Rieti) nel I corso di specializzazione di Carabinieri forestali) che nella territoriale. Ha infatti assunto incarichi operativi come comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Siena nel periodo 2013-2016 e come comandante di Compagnia ad Acireale (Catania), dal 2020 al 2023, dove è stata impegnata nell’attività di contrasto alla criminalità comune e alla criminalità organizzata, come pure nella gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Antonio Zarrillo

Al comando nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Padova è giunto il tenente Antonio Zarrillo, 30anni, originario di Benevento. Già ufficiale nell’Esercito Italiano, spinto da una forte vocazione personale, nel 2016 entra nell’arma dei carabinieri, rinunciando al grado e? riaffrontando tutto l’iter concorsuale e formativo dell’accademia di Modena e della scuola Ufficiali di Roma. Nel 2021 è assegnato al 9° Battaglione CC “Sardegna” a Cagliari e dal settembre 2022 a luglio 2023 è stato impegnato nella Missione Internazionale MSU (Multinational Specialized Unit) – KFOR (Kosovo Force) in Pristina (Kosovo).