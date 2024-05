Blitz della Digos a casa di quattro attivisti di Ultima Generazione

Alle prime luci dell'alba del 3 maggio gli investigatori della Digos della Questura di Padova, con mandato emesso dalla Procura, hanno effettuato quattro perquisizioni a carico di altrettanti attivisti del gruppo Ultima Generazione. Uno dei coinvolti negli accertamenti è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Gli è stato inoltre sequestrato lo smartphone e il computer dove secondo gli inquirenti potrebbero esserci spunti investigativi di interesse.

Il presidio

Non appena si è sparsa la voce delle perquisizioni il gruppo ambientalista di Ultima Generazione a tempo di record alle 9,30 odierne ha organizzato un presidio di fronte alla Questura a supporto dei colleghi oggetto delle perquisizioni. L'attività della Digos arriva a seguito del blitz dello scorso 12 aprile alla mostra "Da Monet a Matisse" a palazzo Zabararella. Nell'occasione la polizia è entrata in azione prima che gli attivisti ponessero in essere comportamenti plateali. Tra le persone accompagnate in Questura in quell'occasione, anche il cronista del Mattino di Padova Edoardo Fioretto, che si trovava all'interno di palazzo Zabarella per un servizio giornalistico. Il collega è stato sentito in Questura e dopo circa quattro ore ha potuto far rientro a casa.

Il commento

Un primo commento sulle perquisizioni odierne è giunto da Elena Mazzoni, responsabile ambiente PRC/SE e Paolo Benvegnù, segretario regionale PRC/ SE, Rifondazione comunista Padova: «Questa mattina a Padova, ci sono state irruzioni e perquisizioni presso le abitazioni di attivistə di Ultima Generazione. Una di loro, colpevole di aver tentato di entrare, insieme ad altro attivista a palazzo Zarabella, dove era in corso la mostra "da Monet a Matisse" il 12 aprile, per compiere un'azione di protesta con alcuni striscioni, gessetti e colla, è stata portata via dalla polizia questa mattina presto. In questo Paese si reprime con la violenza e la minaccia di ritorsioni legali il dissenso. Si manganellano studenti e studentesse che chiedono il cessate il fuoco a Gaza e la Pace, si trattano da criminali giovani che cercano di attirare l'attenzione sul collasso climatico e sulla necessità di adottare misure non più rimandabili. Lo stesso Paese in cui nostalgici del fascismo sfilano liberamente per le strade di Roma o a Dongo, in cui i soldi del PNRR vengono utilizzati per far entrare associazioni ProLife antiabortiste nei consultori, invece che per introdurre misure di riconversione ecologica delle attività produttive e la filiera energetica. Siamo con gli e le attiviste di Ultima Generazione, così come siamo con chi chiede la Pace, con chi difende la Terra e con chi si batte per la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici ed i diritti di tutti».