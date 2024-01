Scontri dopo Vicenza-Padova: la Digos denuncia altri due tifosi

Le polemiche e i guai con la giustizia seguiti alla sfida Vicenza-Padova del 29 ottobre scorso valevole per il campionato di calcio di Lega Pro non sono ancora finiti. Altre due tifosi, uno sponda Vicenza, l'altro sponda biancoscudata son o stati denunciati. Si vanno ad aggiungere ad altre sette tifosi già indagati in precedenza. I reati per cui devono rispondere sono rissa ed interruzione di pubblico servizio. Fatti avvenuti al termine della partita durante il trasferimento degli sportivi padovani al casello autostradale. Nel rovente post partita un simpatizzante del Padova è rimasto ferito alla testa.

Cosa era successo

Durante le fasi di accompagnamento di un migliaio di tifosi all'area di sosta dell'autostrada A4 di Vicenza Est, c'è stata una vera imboscata da parte degli ultras locali che hanno cominciato a lanciare sassi ed altri corpi contundenti contro i pullman dei padovani. I tifosi denunciati sono 3 di Vicenza, uno di Arzignano e Chiampo, un reggiano gemellato con il Vicenza e tre simpatizzanti del Padova di San Giorgio delle Pertiche, Camposampiero ed Abano Terme. Grazie ai filmati della videosorveglianza e all'attività investigativa operata dalla Digos il cerchio si è stretto attorno ad altri due ultras.