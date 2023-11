Agguato agli sportivi del Padova a Vicenza: ecco i primi 7 daspo

Ci ha messo pochi giorni la Questura di Vicenza a presentare il conto ad un manipolo di teppisti "travestiti" da ultras che al termine della sfida di calcio del campionato di calcio di Lega Pro girone A tra Vicenza e Padovana hanno sfogato la propria frustrazione assalendo una delle corriere che stava trasferendo gli sportivi padovani dal Menti al casello di Vicenza Est. E' giusto ricordare che nel mezzo pubblico hanno trovato posto famiglie con bambini, sportivi appassionati facenti parti di più club. Insomma, gente "normale" che si è portata nella città berica solo per assistere ad uno spettacolo calcistico. Il bilancio dell'agguato è di un ferito, ma visto come sono andate le cose la situazione sarebbe potuta degenerare in maniera ancora più drammatica.

Sette Daspo tra i teppisti, ma il numero è destinato a salire

La Digos di Vicenza ha già individuato sette teppisti che hanno assalito la corriera degli sportivi padovani. Quattro di questi sono simpatizzanti della Reggiana, squadra gemellata con il Vicenza, giunti al Menti proprio per creare disordini contro i tifosi del Padova. Il numero degli identificati è destinato a salire visto che la Questura di Vicenza ha cristallizzato la scena dell'agguato individuando almeno venticinque persone che hanno preso parte alla sassaiola e al lancio di bottiglie contro la corriera. Per i quattro teppisti di fede Reggiana il questore Paolo Sartori ha firmato un foglio di via dalla città berica per tre anni. Il più giovane tra i destinatari del provvedimento ha diciannove anni, il più maturo ne ha 42. A questi si aggiungono tre ventenne e due trentenni. I vicentini identificati nell'agguato sono residenti a Barbarano Vicentino, Chiampo e Arzignano. Gli altri quattro, uno è di Scandiano (Reggio Emilia) e tre residenti proprio nella città emiliana.