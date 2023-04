Valentina, all'orizzonte lo spettro dell'ergastolo

Valentina e Mattia si frequentavano da due anni, tra alti e bassi. Momenti di grande amore e passione, intervallati da liti e gelosie. Una relazione complicata, che si è conclusa nel peggiore dei modi. Valentina Boscaro, la trentunenne padovana che il 25 settembre 2022 uccise il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni con una coltellata al cuore rischia l'ergastolo. Ieri il pubblico ministero del tribunale di Padova Roberto Piccione ha chiuso l'indagine. Alla donna viene contestato l'omicidio volontario e il reato di calunnia. Nei giorni che hanno seguito la morte di Mattia, infatti, la donna avrebbe depistato gli inquirenti ipotizzando la figura di un uomo in discoteca che potrebbe di fatto essere l'assassino del suo fidanzato. Esclusa la possibilità di beneficiare del rito abbreviato, ora Valentina Boscaro rischia seriamente la pena dell'ergastolo. Per fugare definitivamente la possibile aggressione mortale a carico di terzi, i carabinieri del Ris di Parma hanno confermato che Mattia è stato colpito dal fendente in auto. Lo dicono le tracce di sangue repertate nell'abitacolo. Una coltellata partita all'improvviso e non giunta al termine di una lite. La vittima, infatti, non ha avuto margine di difesa. Insomma, è stato colpito a sangue freddo senza che si aspettasse un colpo mortale di questa portata partito dalla mano di chi in passato lo accarezzava e lo amava.

La prova decisiva

Sulla lama del coltello è stata repertata l'impronta di Valentina Boscaro. Secondo l'accusa è stata lei a richiuderlo e con cinica lucidità riporlo nel giubbotto del suo fidanzato morente. Ora la difesa della donna, attraverso l'avvocato Ferdinando Bonon avrà venti giorni di tempo per chiedere un altro interrogatorio. In caso negativo, scatterà l'inevitabile rinvio a giudizio davanti alla Corte d'assise. Sulla richiesta di processo si pronuncerà il giudice dell'udienza preliminare.