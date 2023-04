Ubriaco fradicio danneggia le auto in sosta: rintracciato e denunciato

Allarme vandalo in azione ieri sera, 23 aprile in via Poleni a Padova. Alla centrale operativa del 112 è giunta la telefonata di un cittadino che ha riferito di vedere dalla finestra di casa un folle che si divertiva a danneggiare le auto regolarmente parcheggiate in strade. La segnalazione ha permesso ad una pattuglia dei carabinieri di intervenire tempestivamente. La stima dei danni non è ancora chiara, ma si parla di diverse migliaia di euro.

Cosa è successo

Con calci e pugni lo straniero ha danneggiato decine di portiere e di specchietti delle vetture presenti. I militari della Radiomobile sul luogo della segnalazione hanno incontrato le vittime dei danni che hanno fornito una sommaria descrizione dell'esagitato che nel frattempo si era mosso a piedi. Lo stesso è stato rintracciato non distante in via Salvemini. E' stato bloccato ed identificato. Si tratta di un tunisino di 39 anni che è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per danneggiamento. Da un rapido accertamento è emerso che il trentanovenne vivrebbe in Italia senza fissa dimora, con una sfilza di precedenti alle spalle.