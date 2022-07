Vandalo seriale intercettato dalla Polizia e denunciato

Quello appena trascorso è stato un sabato sera movimentato e pieno di guai per un uomo originario dell'Algeria di 66 anni. Senza un valido motivo, ha pensato bene di ammazzare il tempo danneggiando auto e biciclette in sosta di via Locatelli. Per farlo, non ha esitato ad utilizzare un coltello che teneva dentro il marsupio. Il suo reiterato comportamento ha mandato su tutte le furie i residenti che, prima che la situazione potesse ulteriormente sfuggire di mano, sabato 16 luglio 2022 hanno chiesto l'intervento del 113. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia della sezione Volanti con l'ausilio dei poliziotti di quartiere. Dopo aver raccolto dalle vittime un sommario identikit del vandalo, il personale della Questura ha intercettato il sospettato. Non ha fornito motivi validi e concreti legati al suo sconsiderato comportamento. Da una perquisizione personale è stato trovato in possesso di una carta d'identità di un uomo che poco prima aveva denunciato il furto del portafogli. Portato in Questura l'algerino è stato denunciato per danneggiamento, ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il documento ritrovato, terminati gli accertamenti è stato restituito al legittimo proprietario.