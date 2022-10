Adesso è ufficiale: il comune di Padova sarà sempre più "verde"

Il comune di Padova, sotto la guida del sindaco Sergio Giordani punta ad un territorio sempre più "green". Oggi, 15 ottobre è stato ufficializzato come sia in corso d'opera un'operazione di acquisizione di oltre 700mila metri quadrati di superfici verdi per effetto delle cessioni richieste in occasione dell'approvazione di diversi PUA (Piano Urbanistici Attuativi) ora in corso di realizzazione. Un dato che sommato ai circa 130mila metri quadrati acquisiti con la permuta per l'ampliamento del parco Iris porta a un totale di ben 833.730 metri quadrati di aree verdi in più per i cittadini padovani.

L'analisi del verde pubblico

Secondo i dati del Piano del Verde di settembre dello scorso anno, le superfici verdi di proprietà comunale erano pari a 5.802.930 metri quadrati, pari all'11% del verde totale, per una percentuale di 28 metri quadrati ogni abitante. Con l’aggiunta di 833.730 metri quadrati la superficie totale delle aree verdi comunali aumenta a 6.636.660 metri quadrati. Di fatto il 12,7% del verde totale è del Comune. Ciò significa circa 32 metri quadrati di verde per abitante.

La distribuzione

Delle nuove aree acquisite il 31% è già destinato al verde di prossimità, numero che potrà aumentare e si deciderà di destinare altre aree a questo scopo. Con verde di prossimità si intendono quelle aree verdi di proprietà del Comune liberamente accessibili e fruibili dai cittadini per il passeggio, il relax, le attività sportive libere, il gioco e la socializzazione. La fruizione implica che tali aree debbano essere raggiungibili, dotate di percorsi interni, di panchine o altri arredi per la sosta o il gioco e di ombra data da alberi. Degli 833,730 metri quadrati, 73.260 riguardano il nuovo parco Guizza, 56.600 metri quadrati sono il Bosco Urbano di via Armistizio e circa 130mila metri quadrati si riferiscono appunto all’ampliamento del Parco Iris.

Il commento

Antonio Bressa, assessore al Verde ha riferito: «Si tratta di un dato molto importante che ci permette di ampliare l'offerta di verde per i cittadini padovani nella direzione che abbiamo intrapreso per una città più attenta all'ambiente e alla qualità della vita. Questi polmoni verdi - ha proseguito - rappresentano i prossimi nuovi parchi urbani della città, ma anche aree attrezzate di prossimità che saranno punti di riferimento per tutte le persone e le varie fasce di età con aree gioco, attrezzature sportive, panchine e alberi per rilassarsi. Non solo, con le grandi superfici dovremo implementare anche forme di agricoltura urbana, nuovi orti e zone di riforestazione, con l'obiettivo di trovare un necessario bilanciamento dei costi di gestione che ci permetta di curare con attenzione e decoro questo nostro grande patrimonio verde. Siamo infatti di fronte a una bella opportunità - ha concluso - ma anche di fronte a una sfida che oggi è necessario affrontare per una città più verde, salutare e moderna, così come ci siamo impegnati a fare».