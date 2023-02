Raffica di multe e denunce alla responsabile dell'azienda non in regola: sospesa l'attività

I carabinieri della stazione di Legnaro e i colleghi del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Padova hanno effettuto ieri mattina, 1 febbraio, un sopralluogo all'interno di un'azienda di verniciatura di Padova. Identificati una decina di lavoratori, durante gli accertamenti sono emerse numerose irregolarità. La legale rappresentante oltre a dover rispondere penalmente di alcune irregolarità è stata sanzionata anche con un verbale penale di 9.744 euro e uno amministrativo di 6.250 euro. La sua attività è stata sospesa in attesa che vengano ripristinate le condizioni imposte dalla legge per poter lavorare.

Il sopralluogo

I carabinieri hanno contestato alla titolare di aver installato un impianto di videosorveglianza all'interno dell'azienda privo di autorizzazione. Alla donna è stato anche contestato di non aver provveduto a mantenere libere le vie di fuga ed emergenza dello stabilimento, che al momento del sopralluogo sono state trovate bloccate da mobili e complementi d'arredo. Una leggerezza questa che, in caso di incendio o altri fenomeni che comportassero una rapida evacuazione, avrebbero potuto creare problemi molto gravi per la sicurezza dei presenti. Un ulteriore contestazione questa volta di natura amministrativa è stata di aver redatto il documento di valutazione rischi per l'impresa in modo incompleto. Terzo ed ultimo guaio riscontrato dall'Arma è stato la presenza tra i lavoranti di un manovale totalmente in nero, senza alcuna garanzia previdenziale. In base a quanto potuto riscontrare nel sopralluogo la legale è stata gravata di una sanzione penale di 9.744 euro e di una amministrativa di 6.250 euro. La sua attività è stata sospesa in attesa che vengano ripristinate le condizioni imposte dalla legge per poter lavorare.