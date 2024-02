Vessazioni psicologiche alla moglie che vuole separarsi: denunciato

Continua l’attività di contrasto alla violenza di genere, da parte dei carabinieri del Provinciale di Padova in prima linea ad affrontare il fenomeno dei maltrattamenti, degli atti persecutori e delle violenze, maturati quasi sempre in ambito familiare o affettivo. Dall’8 gennaio ad oggi 8 febbraio, sono venute alla luce moltissime situazioni di sofferenza. Ben 25 le segnalazioni giunte ai carabinieri, da ogni parte della provincia, che oltre a indicare una presa di coscienza delle vittime che possono e devono ribellarsi a condizioni di sottomissione, di soprusi e umiliazioni, che si palesano in svariate forme, sono anche il termometro di una ritrovata fiducia nelle istituzioni.

L'ultimo caso

Ieri 7 febbraio, i carabinieri della stazione di Trebaseleghe hanno denunciato in stato di libertà un 57enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Nello specifico la vittima, in fase di separazione, stava subendo continue vessazioni psicologiche da parte del marito destabilizzando la tranquillità della donna. Una situazione diventata insopportabile che l'ha spinta a rivolgersi al presidio militare di Trebaseleghe per riuscire a superare un periodo delicato.

A febbraio

Il 5 febbraio, i carabinieri della stazione di Tombolo hanno denunciato in stato di libertà un 63enne del Marocco per maltrattamenti in famiglia, che aveva aggredito per futili motivi la moglie con una spranga di ferro e una sedia, fermato dalla figlia ha continuato a minacciare la moglie di morte, dicendo che l’avrebbe bruciata col cannello da saldatura. Il 5 febbraio i carabinieri della stazione di Lozzo Atestino hanno denunciato in stato di libertà un 68enne del posto, dopo avere aggredito e minacciato con un coltello da cucina la moglie ed essersi fermato solo per all’intervento dei figli. Il 3 febbraio, i carabinieri della stazione di Tombolo hanno denunciato in stato di libertà un 23enne per atti persecutori per avere raggiunto la sua ex compagna nella sua abitazione, l’ha aggredita spintonandola per non avere risposto al telefono. Il 2 febbraio, i carabinieri della stazione di Vigonza hanno arrestato un 36enne originario della Romania il quale, all’interno di un bar, dopo avere aggredito con calci e pugni la sua compagna, ha proseguito la sua serata bevendo nel locale.