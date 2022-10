Aveva ridotto la compagna e le figlie in schiavitù: rinviato a giudizio

Botte, insulti, minacce e l'immancabile tassativo obbligo di portare il velo. Un inferno che una donna di origine marocchine di 45 anni e le sue figlie hanno dovuto subire per lungo tempo. Più precisamente a partire dal 2019. Ora per loro si apre uno spiraglio per tentare di vivere una nuova esistenza, più serena, senza padroni.

Le indagini

Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare dell'inchiesta ha chiuso gli accertamenti a carico di un uomo di 51 anni siriano, che è indagato per maltrattamenti in famiglia. Prossimo passaggio, sarà quello del rinvio a giudizio a carico del siriano. Dalla ricostruzione della vicenda il cittadino che rischia il processo viveva con la compagna marocchina e le due figlie di 21 e 13 anni in un appartamento dell'Arcella in via Buonarroti. Da qui le tre donne potevano uscire solo se il "padrone" lo permetteva e a determinate regole. Il velo era un tassello base e immancabile se volevano superare la soglia di casa.

Un padrone

Il cinquantunenne aveva ridotto la compagna ad una vita di servitù. Lei non aveva alcuna voce in capitolo, doveva solo eseguire gli ordini del padre padrone e quando l'attività domestica della donna non lo aggradava, scattavano insulti e pesanti minacce. Sempre e comunque per futili motivi, come il letto messo in ordine non come piaceva all'uomo, piuttosto che gli asciugamani in bagno non sistemati a regola d'arte. Ma non è tutto: in più di un caso, secondo l'accusa, sarebbero volati anche calci e pugni e un'infinità di schiaffi. Un inferno che ormai non era più accettabile. Ora per le vittime del "padrone" si apre una seconda possibilità dopo un periodo di ingiustificata violenza.