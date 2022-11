Notte di violenze in centro storico: in manette un diciottenne

Padova violenta, nella notte tra il 27 e il 28 novembre, un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate, violenza, resistenza e minaccia ad un pubblico ufficiale e oltraggio ad un pubblico ufficiale.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Radiomobile attorno alle 23 in piazza Duomo, senza una apparente motivo un diciottenne si è accanito contro un altro giovane riempiendolo di calci e pugni. Un secondo ragazzo che ha tentato di dividere i litiganti, è stato a sua volte colpito con una violenza inaudita. Prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente e prendere i contorni del dramma, qualcuno ha pensato bene di chiamare il 112. Una pattuglia dell'Arma è arrivata in pochi minuti nel centro storico di Padova. Dopo aver individuato l'esagitato ha provato in tutte le maniere a fermarlo, ma quest'ultimo visibilmente alterato si è scagliato anche contro il personale in divisa. Ne è nata una colluttazione al termine della quale il diciottenne è stato reso inoffensivo e portato in caserma. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto e conoscere i motivi che hanno generato il contenzioso. I due passanti rimasti feriti, non hanno riportato gravi conseguenze, ma la paura che potesse capitare qualcosa di grave era ben impressa nei loro occhi.