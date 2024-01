Il campo da basket conteso: furibonda rissa tra minorenni, tre in ospedale

Giovani violenti, si moltiplicano gli episodi. C'è preoccupazione a Padova tra le forze dell'ordine per un'impennata di casi di violenza nei quali sono coinvolti minorenni che sfogano le proprie frustrazioni lasciandosi andare a risse e ogni genere di attività lesiva verso coetanei rivali. Il tutto, molto spesso, per futili motivi. La Squadra Mobile della Questura di Padova al termine di accertamenti sui partecipanti ad una rissa avvenuta il 20 gennaio pomeriggio in un'area verde di piazza De Gasperi prima e proseguita all'interno e all'esterno del fast food McDonald's di piazzale Stazione, ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale con sequestro e contestuale informazione di garanzia tempestivamente emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia ai danni di sette minori tutti residenti tra Padova e provincia. Sono accusati di rissa continuata e porto in luogo pubblico di armi ed oggetti atti ad offendere.

Violenza inaudita

Alla rissa del 20 gennaio hanno preso parte una ventina di giovanissimi. Alcuni dei quali armati di spray urticante e tirapugni. Tre di loro sono rimasti a terra feriti. Un sedicenne ha riportato la frattura delle ossa nasali e del setto nasale oltra ad una contusione all'emicostato, mentre un altro sedicenne un trauma cranico facciale causato da una bottigliata in testa. E' inutile dirlo che la situazione poteva degenerare ulteriormente. Solo per pura fatalità qualcuno dei violenti non ha riportato conseguenze fisiche irreversibili.

L'indagine

Il provvedimento è stato disposto dalla Procura per i Minorenni in relazione a quanto potuto accertare dai poliziotti sulla base dell’analisi di video registrati da sistemi di videosorveglianza cittadini e privati, che hanno di fatto confermato l’episodio. Decisive anche le dichiarazioni rilasciate dai giovani che hanno avuto la peggio nella rissa. Sulla base di tale prima attività di indagine è stata evidenziata la necessità di accertare se i giovani sino a quel momento individuati potessero detenere altre armi

ed oggetti atti ad offendere, nonché foto, video e altri contenuti eventualmente memorizzati nei loro telefoni essendo stato nel frattempo accertato pure come una parte dei componenti di uno dei due gruppi arrivati alle mani aveva dato​ vita ad una chat ove si ipotizzava di compiere una nuova ed imminente spedizione punitiva sempre in danno dell’altro gruppo di minori.

La scintilla

Lo scontro tra i due gruppi sarebbe scaturito dal conteso utilizzo di un campo da basket esistente in piazza De Gasperi. Le perquisizioni hanno portato al sequestro dei telefoni in uso agli indagati, di un manganello telescopico in metallo della lunghezza di 80 centimetri, nonché di capi di abbigliamento riconducibili al soggetto individuato come responsabile del pugno sferrato in volto al sedicenne.