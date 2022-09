Avrebbe abusato di sei studentesse, professore rischia il processo

Quello che doveva essere un maestro di vita, un traghettatore verso la formazione culturale e professionale, si sarebbe trasformato in un "bruto", in un incubo. Un'accusa terribile: avrebbe abusato sessualmente di sei studentesse. E' stato iscritto nel registro degli indagati un docente, F.S. di 60 anni, accusato di violenza sessuale con l'aggravante della minore età di alcune delle vittime. L'indagato è un professore di una scuola superiore di Padova. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Sergio Dini che in questi giorni di fine settembre andrà a chiedere il processo a carico dell'insegnante.

Le violenze

Il dramma per le vittime del professore sarebbe cominciato già nel marzo 2017. Ammiccamenti e carezze nelle parti intime. Situazioni che si ripetevano sia durante le lezioni che nell'intervallo. Un escalation di comportamenti perversi che è proseguito fino a marzo di quest'anno, quando qualcosa è cambiato e i nodi sono venuti al pettine.

Le prime ammissioni

Una delle studentesse, sconvolta da quelle attenzioni "particolari" non ha più resistito e ha trovato il coraggio di parlarne con la famiglia. Della vicenda sono venuti al corrente i vertici dell'istituto scolastico e in un secondo memento, dopo l'indagine interna, la denuncia è arrivata in Procura. La vittima è stata a lungo ascoltata: il suo racconto è apparso chiaro e veritiero e sono cominciate le indagini vere e proprie. Dall'attività si è capito che non era un caso isolato, ma più di una ragazza era entrata in maniera distorta nelle grazie del professore. A parziale giustificazione l'indagato, un sessantenne residente in città, sentito a sommarie informazioni avrebbe negato ogni addebito riferendo di essersi sempre comportato correttamente con le sue scolaresche.