Conosce una donna in un locale e tenta di violentarla: arrestato

Aveva tentato di violentare una donna. Ancora minorenne a Padova l'aveva bloccata tentando di abusare della sua vittima. Soltanto la forza di volontà e il coraggio della vittima avevano impedito che l'ignobile reato potesse concretizzarsi in tutta la sua drammaticità. Ieri il responsabile, oggi diciottenne, è stato arrestato. Era destinatario da settimane di una misura cautelare di custodia in carcere disposta dalla Corte d’Appello di Venezia – Sezione minorenni, su richiesta del procuratore generale, in aggravamento della misura del collocamento in comunità cui era già stato sopposto. Il giovane, pluripregiudicato per stupefacenti, e già condannato in secondo grado dalla stessa Corte d’Appello, è accusato di violenza sessuale, commessa a Padova nel gennaio dello scorso anno. A notificargli il provvedimento sono stati gli agenti della Squadra mobile di Padova

Cosa era successo

L'indagato, ancora minorenne, dopo aver tentato invano di familiarizzare con una vittima incontrata casualmente in luogo pubblico durante la notte, ha aggredito la stessa da tergo con violenza costringendola a subire atti sessuali, ovvero baciandola ripetutamente sul collo e toccandola nelle parti intime, impedendole ogni movimento, non portando al termine l’infame azione grazie alla ininterrotta reazione della donna, che dopo aver chiamato aiuto riusciva a liberarsi. Il giovane è stato condotto presso l’istituto penale per Minorenni di Bologna.